Uomini e donne, Maria De Filippi svela: "Arrivò una segnalazione su Tina Cipollari ed era vera"

Di Massimo Galanto giovedì 10 settembre 2020

La conduttrice ha raccontato cosa combinò Tina alcuni anni fa nel programma di Canale 5

Nel corso della puntata di giovedì 10 settembre 2020 di Uomini e donne (nella quale, tanto per cambiare, Gemma è stata protagonista litigando Nicola-Sirius e beccandosi le critiche di Tina Cipollari), Maria De Filippi ha fatto una interessante rivelazione.

La conduttrice, infatti, giustificando l'insolita scelta di un corteggiatore (Antonello) di ballare con una corteggiatrice (Gabriella), ha ricordato che la storia d'amore tra Tina e il suo ex marito Kiko Nalli nacque in maniera non propriamente convenzionale.

All'epoca Kiko corteggiava una tronista, tale Zahida, mentre Tina prendeva parte al programma in qualità di opinionista. Fu colpo di fulmine, all'insaputa di tutti. La trasmissione della De Filippi, infatti, ricevette una segnalazione da uno spettatore secondo cui Tina era stata avvistata in compagnia di Kiko in una nota discoteca romana, il Gilda.

Da qui iniziò la relazione che portò poi la Cipollari sull'altare con il parrucchiere. Il loro matrimonio, dal quale sono nati tre bambini, Mattias, Francesco e Gianluca, è finito dopo sedici anni, nel 2017.