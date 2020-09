Grande Fratello VIP 5, Matilde Brandi: "Non sono molto regolare nell'andare in bagno"

Di Marco Salaris mercoledì 9 settembre 2020

La futura concorrente VIP della quinta edizione del reality è (quasi) pronta per l'ingresso: "Il mio fidanzato non è d'accordo con la mia partecipazione".

Il 14 settembre è la data fissata dell'inizio dell'avventura dei VIP del Grande Fratello. Anche per Matilde Brandi sarà un lungo viaggio (o quantomeno glielo auguriamo) e scandendo i giorni al debutto, la showgirl ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù in cui si è lasciata andare ad una particolare confessione che per lei è una vera e propria paura:



Purtroppo non sono molto regolare nell’andare in bagno e quindi temo che in quel senso avrò qualche problema.

Esattamente, per Matilde questo potrebbe essere forse un ostacolo ad attanagliarla durante il periodo di permanenza in casa. Ma la ballerina è forte e tenace, certamente saprà superare le difficoltà senza troppe complicazioni.

L'esperienza al GFvip è un'occasione da non perdere anche se il suo compagno Marco non sembra particolarmente felice della sua partecipazione:



Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi lascia fare, come sempre. Alla fine ho deciso io. Marco, comunque, è un bravissimo padre. È molto presente, quindi sono tranquilla. So che le ragazze sono in buone mani.

Letta la lista dei concorrenti maschili, Matilde si dice onesta e fedele più che mai al suo compagno:



Sinceramente, non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa. Poi ho un compagno e anche se la nostra relazione va avanti tra alti e bassi innamorarmi di nuovo non è la mia priorità. Ma poi non scherziamo: ho due figlie.