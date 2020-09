Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 9 settembre 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, 9 settembre 2020.

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.



Uomini e Donne: le anticipazioni del 9 settembre 2020

Dopo una puntata dedicata ai nuovi tronisti protagonisti del trono classico, gli over tornano in primo piano con Gemma Galgani. Per la dama c'è un nuovo corteggiatore che, a differenza di Sirius, ha molti più anni ed è comunque pronto per conoscerla. Gemma questa volta dovrebbe cedere al fascino dell'uomo, tanto che la loro prima esterna sarà fuori degli studi Elios di Roma.

Ricominiciano anche le avventura amorose di Armando Incarnato che, nei giorni scorsi, ha chiesto il numero ad una delle dame. Sembrava andare tutto bene, l'appuntamento era programmato ma pare che la donna abbia preferito uscire con le sue amiche 'bucando' l'esterna con Armando che si arrabbierà non poco. In studio i due discuteranno animatamente. L'uomo cercherà di capire se la signora è realmente interessata a lui o no.



Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.