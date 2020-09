Simone Bolognesi, chi è il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez

Di Marco Salaris martedì 8 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Simone Bolognesi.

Nel trono over di Uomini e Donne (da quest'anno unito al trono classico) ci sono dei nuovi volti, ma anche dei graditi ritorni. E' il caso di Simone Bolognesi, 41enne proveniente dall'Emilia Romagna. Occhi chiari, capello mosso biondo e fisico curato come mostra nel suo profilo instagram seguito da più di 11.000 followers. E' un albergatore ed un organizzatore di eventi.

Per Simone l'esperienza nel programma di Maria de Filippi non è una novità, ben 9 anni fa infatti ha già avuto modo di cercare l'amore durante il periodo del trono occupato da Teresanna Pugliese e Giulia Montanarini. Fu proprio Giulia ad essere adocchiata dall'uomo, ma le cose non andarono per il verso giusto, dunque lasciò il programma.

Il suo nome però ricorda una relazione speciale con Belèn Rodriguez. Speciale perché Simone fu il primo fidanzato italiano della showgirl argentina. Lei aveva solo 19 anni quando arrivò nel paese che gli ha dato il successo in tv. La relazione sarebbe poi durata 2 anni, per poi troncarsi definitivamente come da lui affermato in un'intervista trasmessa nel 2008 su Rai 1 in cui Simone aggiunse anche qualche dettaglio in più:



Siamo stati insieme due anni, dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano. Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia.

Sottolineando che i rapporti con lei si erano comunque risolti positivamente anche se, disse...: "Non parla mai di Riccione, della nostra Romagna e del suo passato qui. E ancora ci chiediamo come mai".