Gemma Galgani: prima e dopo il lifting (foto)

Di Sebastiano Cascone lunedì 7 settembre 2020

La prima foto di Gemma Galgani dopo il lifting al viso

Gemma Galgani, quest'estate, si è sottoposta ad un intervento di lifting al viso per ringiovanire la propria pelle. La dama del trono over di 'Uomini e Donne' si è affidata al professore Marco Gasparotti e alla sua equipe:

Gemma: "L'intento sarebbe quello di avvicinare la distanza anagrafica e quella di spirito. Non ho paura. Ci tengo tantissimo a me stessa. Avevo timore di perdere la mia spontaneità perché perderei me stessa. A 70 anni non mi rassegno. Penso che ogni giorno sia un nuovo inizio e non la fine".

L'acerrima nemica, Tina Cipollari, non ha apprezzato la decisione della donna dopo aver dichiarato, in passato, di non voler ricorrere alla chirurgia estetica:

Tina: "Ma ci rendiamo conto a rincorrere una gioventù persa per accaparrarsi quel ragazzo giovane. Criticava chi faceva ricorso alla chirurgia estetica Adesso, dopo l'ingresso di Sirius, guarda caso vuole cambiare immagine. Avevo torto... quanto è falsa. Questa donna non conosce la vergogna. Per andare a rimorchiare i ragazzi giovani, adesso si è inventato questa cosa".

Le telecamere del programma di Maria De Filippi ha seguito tutte le fasi che hanno portato all'operazione:

Gemma: "Ho pensato alla mia vita perché mi hanno un po' rubato la mia gioventù. Mi sono sempre occupata degli altri e si sono approfittati della mia disponibilità. Non rinnego un minuto delle mie energie, di quello che ho investito".

Gemma, dopo qualche giorno, si è rivista per la prima volta allo specchio provando una grossa commozione:

Gemma: "E' un'emozione inspiegabile. Non me lo sarei mai aspettato. Gemma è pronta per vedersi dopo tutta una vita".

La Galgani affronta, come una leonessa, l'ira di Tina in studio:

Gemma: "Sono molto emozionata. Ho il cuore che mi batte"

Tina: "Dopo tanti tuoi insuccessi amori, hai pensato: 'voglio rifarmi perché, magari, con qualche anno in meno, trovo marito'. Ma quando ti spogli i tuoi 70 anni si vedranno tutti. Ti potevi dare anche una sistematina all'addome e ai glutei"

Gemma: "Sono sempre stata contraria. Ma nella vita si può sempre cambiare idea. Ad un certo punto, ho voluto mettere a tacere queste mie insicurezze. Ho un'età anagrafica che non corrisponde al mio carattere. Ho voluto riavvicinare le due distanze. Sono sempre stata giovanile, ho avuto un temperamento."

Tina "Sei diventata la donna di Ken o The Mask".