Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 7 settembre 2020 (Video)

Di Fabio Morasca lunedì 7 settembre 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Nella puntata di oggi, lunedì 7 settembre 2020, di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni rese disponibili dal sito Vicolo delle News, Gemma avrà un lungo confronto con Nicola, il corteggiatore 26enne che ha conosciuto nel finale della scorsa edizione, con cui ha litigato nel corso di quest'estate.

In studio, Gemma conoscerà un nuovo corteggiatore che ha chiamato il programma per lei e parlerà del lifting al quale si è sottoposta nel luglio scorso, che sarebbe anche il motivo per il quale non si sarebbe più fatta vedere da Nicola.

Gemma e Nicola si scambieranno reciproche accuse. Gemma accuserà Nicola di non essere mai stato interessato a lei e di averle mandato messaggi scritti, in realtà, da sua madre e accuserà anche Valentina di aver tentato un approccio con Nicola, sempre durante l'estate.

