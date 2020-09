Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice Natalia Paragoni in giro per Venezia saluta...ma non c'è nessuno (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 4 settembre 2020

A bordo di una barca saluta qualcuno (ma nei dintorni si vedono solo passanti)

Per il Festival del cinema di Venezia si fanno i salti mortali pur di calcare quel red carpet che non è per tutti. Diventare grandi star del web, dello spettacolo, il sogno di una vita. Da qualche anno però la vetrina del rinomato capoluogo veneto è preso d'assalto in questo periodo soprattutto da influencer e personaggi che abbiamo potuto incrociare in trasmissioni come Uomini e Donne.

Non a caso citiamo la trasmissione di Maria de Filippi: ricordate Natalia Paragoni? Fu inizialmente corteggiatrice per Ivan Gonzalez, per poi cambiare completamente rotta una volta che Andrea Zelletta fece il suo ingresso come tronista della trasmissione. Ad oggi infatti il futuro concorrente del Grande Fratello VIP e Natalia sono in una relazione che per ora va a gonfie vele.

L'episodio che ha per protagonista l'ex corteggiatrice però fa scappare qualche risata. Recandosi a Venezia ha scelto di prendere una delle barche che accompagnano le celebrities per il lido. Natalia si immerge nell'atmosfera del Festival e dal video pubblicato sul suo profilo Instagram sembra volersi godere la bellezza della città, quando ad un certo punto si nota che vuole salutare qualcuno, ma chi? Attorno a lei ci sono solo semplici passanti sui ponti, ma nessuno che sembra si stia rivolgendo a lei.

Il video diventa così virale che sui social Natalia viene presa di mira dalle ironie e dalle battute degli utenti che provano a reinterpretare quel saluto...ma a modo loro!