Georgina Rodriguez arriva al lido di Venezia con l'etichetta sulla giacca (FOTO)

Di Marco Salaris venerdì 4 settembre 2020

Lady Ronaldo si presenta al suo arrivo con un errore che non passa inosservato! E la foto finisce subito tra le ironie dei social.

Il Festival del Cinema di Venezia si sa, da anni non è solo e soprattutto un via vai di grandi artisti provenienti dal mondo del cinema, ma anche una vetrina interessante per decine, centinaia di influencer e nomi dello showbiz che puntano gli occhi su quel red carpet che tanti sognano.

Così ecco che dal lido della bella città degli innamorati arriva una lady dal cognome importante. Si tratta di una Rodriguez, ma non è parente di Cecilia e Belèn, bensì Georgina la moglie del bomber Cristiano Ronaldo che abbiam potuto vedere anche a Sanremo fra le primedonne del Festival della canzone condotto da Amadeus lo scorso febbraio.

Georgina si presente in un look total white. Una giacca bianca tenuta sbottonata sulle spalle che lascia scorgere un top dalla scollatura genereosa e dei pantaloni a vita alta in tono con l'outfit scelto. C'è solo una nota stonata a rovinare l'entrée della bella Argentina ed è una targa che fuoriesce dalla sua giacca. Un errore che non è passato inosservato, tanto che le foto sono immediatamente diventate virali in men che non si dica.

Le ironie del web e dunque dei social si sono sprecate. Come sia stato possibile che Georgina - che di certo non ha tanti problemi nel permettersi certi look - si sia lasciata sfuggire questo errore mica da poco, non si sa. Ma siamo sicuri che qualcuno glielo avrà sicuramente fatto notare.

Sul suo account Instagram, Lady Ronaldo ha postato un video mentre si prestava allo shooting. Anche in quel caso il cartellino si nota, eccome se si nota! Georgina! Attenzione!