Antonio Maria Catalani Holaf: chi è il concorrente di Ballando con le stelle

Antonio Maria Catalani, in arte Holaf, è tra i concorrenti della 15esima edizione di Ballando con le stelle, al via su Rai1 sabato 19 settembre (con una settimana di ritardo, causa coronavirus).

Si tratta di un pittore e modello classe 1998. Nato a Roma, Holaf ha frequentato anche due accademie di recitazione. La sua è una famiglia di artisti, considerando che il nonno, trasferitosi in Canada, ha vissuto di pittura, e sua madre ama dipingere nel tempo libero (è medico).

In un’intervista concessa a maggio del 2019, Holaf, disse:

Ho la fortuna di avere una famiglia che mi supporta (...) L’arte purtroppo non è per tutti, parliamoci chiaro: l’arte costa (..) Sono grato alla mia famiglia che non mi ha mai stressato affinché mi inquadrassi, mi ha sempre lasciato libero di esprimermi, dandomene la possibilità.

Antonio Maria Catalani è fidanzato con Caterina Zanardi Landi, contessa e figlia dell’ambasciatore e diplomatico italiano Antonio Zanardi Landi.

La sua prima mostra si è tenuta alla Galleria Tibaldi di Roma. Erri De Luca a proposito delle sue opere si è espresso così:

C'è una rissa irrisolta, attraverso la raffigurazione. La esprime, ma non se ne libera, perché sente di non consistere in quelle opere […] E malgrado la sua insoddisfazione in quei quadrati al muro si vede la mano sicura di chi possiede un mezzo e lo piega al suo pensiero e istinto. Ribolle eppure governa la materia che gli da alla testa, ha volontà di conoscere i suoi limiti, ma i propri si esplorano solo a rischio di sbandare.