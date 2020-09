Elodie e Marracash, che coppia a Venezia!

Di Marco Salaris giovedì 3 settembre 2020

Gli occhi puntati tutti su di loro, la coppia riempie di glamour il red carpet nella serata d'inaugurazione del Festival del Cinema di Venezia.

Il red carpet si illumina per loro, Elodie e Marracash affascinano la cornice di Venezia e riempono di glamour il red carpet della 77° edizione del Festival del Cinema. Presenti nella giornata d'apertura dell'evento, i due artisti sono arrivati al Lido insieme. L'eleganza li fa da padroni, entrambi in total look Versace sono riusciti a far catalizzare l'attenzione su di loro.

Pur senza pubblico, la bella Elodie fasciata in un lungo abito grigio metallizzato (re-postato anche da Donatella Versace) e Marracash nel suo smoking, sono stati acclamati e presi di mira dagli obiettivi dei fotografi, rubando persino la scena ai protagonisti della giornata dedicata alla prima visione del film Lacci di Daniele Lucchetti.

I due - sempre più innamorati - fra uno scatto e l'altro si sono scambiati teneri baci, ancor più curioso il dietro le quinte sui social. Tanti i commenti di approvazione al look del rapper e della cantante che hanno continuato a postare brevi video nei loro account Instagram mostrando la loro giornata speciale trascorsa nella città dell'amore...e ne abbiamo avuto la piena dimostrazione!