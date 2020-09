Elisa Isoardi, passeggiata mano nella mano con Raimondo Todaro a Roma. Flirt a Ballando con le stelle?

Di Claudia Cabrini mercoledì 2 settembre 2020

Tra i due, presto insieme a Ballando Con Le Stelle, sembra essersi instaurato un feeling davvero molto molto particolare...

Saranno una delle coppie che prenderà parte a questa nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, e sul loro conto sarebbero già partiti non pochi rumors. Stiamo parlando della conduttrice Elisa Isoardi, che concorrerà in veste di ballerina con un fido accompagnatore, il Maestro Raimondo Todaro, con il quale tuttavia sembra che la bella Elisa stia già instaurando un rapporto davvero speciale.

Se già nei giorni scorsi si vociferava che lei non fosse affatto restia ad avvicinarsi al bel ballerino, da poco uscito da una storia importante, quella con Francesca Tocca, sua moglie nonché mamma della loro primogenita, ora dai paparazzi arriverebbe un'ulteriore conferma davvero... Inequivocabile. La conduttrice e il maestro di ballo, infatti, che si starebbero allenando ormai da qualche giorno prima di debuttare nel noto programma televisivo di Rai 1, sarebbero ora stati anche paparazzati insieme per i vicoli di Roma, mentre si tenevano mano nella mano.

Che la complicità tra ballerina e ballerino si instauri sempre è inequivocabile, ad ogni edizione. Che per mettersi in posa davanti a fotografi Elisa decida di dare un bacio sulla guancia al suo maestro Raimondo, dopotutto, non è poi molto strano. Ma che i due, per pura amicizia, si tengano per mano anche mentre passeggiano in città, dopotutto, qualche dubbio lo instaura eccome.

Insomma, il feeling c'è e si vede. Che questo sia soltanto l'incipit di una bella storia d'amore? Tra Raimondo ed Elisa sta davvero nascendo qualcosa? Non ci resta che attendere il debutto di Ballando Con Le Stelle in televisione per capirne, forse, di più.