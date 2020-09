Eleonora Daniele: "Ecco come mi organizzerò tra televisione e vita da mamma"

Di Claudia Cabrini mercoledì 2 settembre 2020

La conduttrice è pronta a tornare in diretta ogni mattina. E sulla primogenita Carlotta dice: "Avrà una tata di fiducia"

Tornerà al timone del suo programma Storie Italiane a partire da lunedì 7 settembre Eleonora Daniele, neo mamma della sua piccola Carlotta, nata dall'amore con il marito Giulio Tassoni, e che proprio alle pagine del settimanale Di Più racconta di come si dovrà organizzare in futuro per gestire la sua carriera al pari passo della sua vita da mamma.

Eleonora Daniele, 44 anni, ha dunque spiegato che la sua primogenita verrà affidata ad una tata molto fidata:



"Mi sarebbe molto piaciuto avere al mio fianco la mia mamma, ma vive a Padova. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia; appena finito il programma tornerò a casa per dare la poppata alla mia bimba".

E quando le domandano perché non porti tata e figlia in studio insieme a lei, la conduttrice risponde:



"Non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai , sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra".

A breve, per altro, Eleonora e il marito vorrebbero battezzare la piccolina, che avrà Mara Venier come madrina. Il Battesimo di Carlotta avverrà tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre, ma pare non esserci ancora una data precisa. Quel che sembra quasi certo, invece, è che Carlotta resterà figlia unica. Come riportato da Gossipetv, infatti, la conduttrice sosterrebbe che avere avuto una primogenita a 44 anni per lei sia stato già un vero miracolo.