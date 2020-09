Ignazio Moser, la modella Bernal: "Stava con me dicendo che era single. L'ho detto a Cecilia"

Di Claudia Cabrini mercoledì 2 settembre 2020

La modella Argentina avrebbe raccontato tutto a Cecilia ma, ci tiene a specificare: "Non è colpa mia se lui si è presentato come single con me"

Si arricchisce di scoop la storia, pare ormai arrivata definitivamente al capolinea, tra Ignazio Moser e la bella Cecilia Rodriguez - che ormai da settimane sappiamo essere lontana dall'ex atleta. E il mistero sui presunti tradimenti di Ignazio si infittisce. Sì, perché spunta ora anche la testimonianza di un'altra ragazza, una modella argentina per la precisione, che avrebbe raccontato di essere stata una delle tante fiamme di Moser, senza sapere però che lui fosse fidanzato. "A me raccontava di essere single" spiega Caterina Bernal, al momento residente a Madrid.

La giovane, seguita da oltre 1 milione di followers su Instagram e di professione modella, avrebbe conosciuto Ignazio diverse settimane fa, nel corso di una vacanza in Sardegna. Secondo quando raccontato dalla modella alle pagine del settimanale Chi in edicola, sarebbe stato Moser a fare il primo passo, dopo averla notata in un locale della Costa Smeralda, il Phi Beach.

Ignazio si sarebbe avvicinato a Caterina proprio nel locale, per presentarsi e conoscerla, dichiarando di essere un ragazzo assolutamente libero da alcun impegno sentimentale. Da quel momento, racconta Caterina, Ignazio avrebbe dato il via ad un corteggiamento molto romantico e serrato, riuscendo a conquistare la sua attenzione. La prima sera tra i due si sarebbe conclusa con lo scambio dei reciproci contatti telefonici, affinché la conoscenza tra i due potesse proseguire nel migliore dei modi.

Il flirt tra Caterina e Ignazio sarebbe proseguito a gonfie vele, e come raccontato dalla modella al settimanale, Moser l'avrebbe anche ricoperta di Like e Commenti su Instagram, nonché di messaggi privati. I due si sono lasciati in Sardegna con la promessa di rivedersi proprio a Madrid, "trasferta" per la quale Moser pare si fosse già organizzato a puntino. Cecilia, però, avrebbe scoperto tutto e sarebbe arrivata a Caterina attraverso un'amica in comune, chiedendole conferma di quanto accaduto:



"Cecilia ha cercato conferma di quanto accaduto tra me e Ignazio tramite una conoscente comune, e mi ha chiesto se fosse tutto vero perché lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me".

Da un giorno all'altro, Ignazio sarebbe sparito, e avrebbe smesso di contattare Caterina: "Secondo me si è sentito in colpa. Comunque tra noi non c'è stato nemmeno un bacio... Diciamo... Ma perché quando c'è stata occasione non ho voluto io".

Pare che al momento Cecilia e Ignazio stiano cercando di ricucire i rapporti. Ce la faranno a tornare la coppia affiatata che erano un tempo?