Daniele Scardina positivo al Covid, parla lui: "Diffamazioni su di me, sono una persona responsabile"

"Voglio fare chiarezza su tutte queste diffamazioni che stanno facendo su di me". Daniele Scardina rompe il silenzio e per la prima volta commenta le polemiche delle ultime ore. Il pugile, prossimo concorrente di Ballando con le stelle, era risultato positivo al Covid-19 in seguito a un viaggio in Sardegna. Secondo Il Messaggero, al suo rientro da Porto Cervo avrebbe frequentato palestre e locali romani senza curarsi troppo della sua possibile positività. Ma qual è la verità?

Scardina, che è asintomatico e si trova in isolamento, commenta così (da Instagram):

"Il 19 agosto ho fatto un tampone risultando NEGATIVO. Ho proseguito la mia vita normalmente come avrebbero fatto tutti, ma con molte precauzioni, mi allenavo solo e distante da tutti. Per tutelare me stesso e per garantire la sicurezza di tutti in questo periodo surreale che stiamo vivendo. Il 17 ho fatto un altro test risultando positivo, da quel giorno mi sono isolato e chiuso in CASA. Non ho sintomi grazie a DIO sto benissimo e attendo il prossimo tampone per poter riprendere la mia vita. Basta con tutte queste falsità. Sono un atleta, una persona responsabile. Purtroppo siamo tutti vulnerabili a questo virus. La cosa giusta sarebbe aiutarsi l'uno con l'altro e non puntare sempre il dito criticando e giudicando le persone. Siate più umani, più buoni. Peace".