Grande Fratello Vip 5, Karina Cascella opinionista al posto di Antonella Elia: "Sarei perfetta" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 31 agosto 2020

Karina Cascella si candida al posto di Antonella Elia come opinionista del Grande Fratello Vip 5

Karina Cascella, nelle scorse ore, ha risposto, alle tante curiosità dei propri fan su Instagram. Ha sollevato un grosso polverone il fatto che l'ex volto di 'Uomini e Donne' si sia candidata a sostituire Antonella Elia in qualità di opinionista del 'Grande Fratello Vip 5'. Ecco le sue parole:

"Penso che io al suo posto sarei stata sicuramente meglio. Ho tanti difetti, lo so... ma so bene quali sono i miei pregi. Sono perfetta per un ruolo del genere. Sembro sfacciata ma è ciò che penso... Prima o poi qualcuno lo capirà... E se così non dovesse essere amen, dirò sempre la mia in un modo o nell'altro...".

Non contenta Karina ha registrato una serie di Stories per ribadire il concetto:

"Ho risposto semplicemente come se lo avessi fatto parlando ad un'amica. Sono sincera. Ho risposto che sarei stata perfetta in quel ruolo. Se l'ho detto lo penso. Un po' di persone mi scrivono accusandomi di essere presuntuosa. Giustamente... Però che vi devo dire... è quello che penso... sarei perfetta in quel ruolo lì. Ho i tempi televisivi, la battuta pronta, sono 'cattiva' al punto giusto, riesco ad accendere quella miccia che serve, certe volte, quando la situazione è piatta. Non c'entra niente con me, non c'è paragone. Hanno preso la loro decisione ma sarei stata meglio io..."