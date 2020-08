Laura Pertici: chi è la moglie di Gabriele Corsi

Di Sebastiano Cascone lunedì 31 agosto 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Laura Pertici, moglie di Gabriele Corsi

Laura Pertici è una giornalista romana. Ha coperto il ruolo di vice direttore del Gruppo Editoriale Gedi ed è Caporedattore centrale de La Repubblica dal 2018.

E' laureata in Lingue e Letterature straniere presso l'Università La Sapienza.

E' la moglie di Gabriele Corsi, conduttore di 'Deal with it - Stay al gioco'. Hanno due figli, Margherita e Leonardo.

Ama viaggiare.

Il suo account Instagram @laurapertici conta 1600 followers.

Il conduttore, in diverse interviste televisve, ha affermato di aver conquistato la donna (di cui è gelosissimo) in maniera assai singolare: "Insieme ai miei colleghi del trio facevamo delle serate solo con musica dei cartoni animati e ci piaceva molto mascherarci come la canzone. (…) Lei mi ha visto ballare sul palco con questa tutina tutta attillata (quella indossata dalle tre protagoniste di ‘Occhi di gatto’, ndb) e ha detto: “Uno così non lo trovo più”".