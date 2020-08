Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci prima concorrente ufficiale

Di Sebastiano Cascone lunedì 31 agosto 2020

Elisabetta Gregoraci prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5

Oggi, lunedì 31 agosto 2020, è stata ufficializzata la prima concorrente della quinta edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza, lunedì 14 settembre 2020, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi di Pupo ed Antonella Elia. Si tratta di Elisabetta Gregoraci.

Solo pochi giorni fa, la showgirl calabrese, intervistata dal 'Corriere della sera' ha spiegato i motivi della sua partecipazione al reality Mediaset:

"Mi chiedono da quando ho 18 anni di prendere parte a un reality. Lo scorso anno ho visto un programma che era più un varietà, non era come gli altri anni. E mi è piaciuto, così come mi piace la conduzione colta e intelligente di Alfonso Signorini. Poi, forse, avevo anche voglia di un po’ di evasione".

La sua più grande preoccupazione, come tutte le mamme, è quello di lasciare solo il piccolo Nathan, soprattutto in un momento assai delicato in cui il papà Flavio Briatore ha contrattato il Coronavirus:

"Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni, quindi, anche se ho organizzato tutto, il pensiero c’è. Prima di accettare ne ho discusso con lui: Nathan ha 10 anni, è grande e grosso, il mio piccolo gigante buono, e parla anche come un adulto... alla fine per lui sarà quasi un sollievo allontanarsi un po’ da una mamma così fisica, rompiscatole".

.