Francesca De Andrè: "Grazie a Barbara d'Urso, il suo bene me lo sono guadagnato"

Di Sebastiano Cascone lunedì 31 agosto 2020

Francesca De Andrè, in una lunga intervista a 'Diva e Donna', in edicola questa settimana, ha ringraziato pubblicamente Barbara d'Urso che, in questi anni, ha cercato di ristabilire la pace tra la sua opinionista ed il resto della famiglia, in particolare con il papà Cristiano, con cui si è scontrata anche nelle aule di tribunale:

"Devo dire grazie a Barbara d’Urso, anche se il suo bene me lo sono guadagnato. Lei non ti regala nulla. Ha mandato i suoi giornalisti a controllare tutto quello che dicevo".

L'ex concorrente del 'Grande Fratello', in questi anni, ha dovuto dimostrare continuamente il proprio valore artistico per rendere omaggio ad un cognome tanto impegnativo:

"Quello che mangio, me lo guadagno. Tutti pensano che io sia raccomandata. Non funziona così. Mi hanno sempre messo i bastoni tra le ruote. Ho fatto l’Isola dei Famosi nel 2011 e tutta la famiglia sempre contro. Col tempo mi sono affermata come opinionista, ma le cose non sono cambiate".

L'ex gieffina ha parlato, inoltre, anche del rapporto con Dori Ghezzi che, in questi anni, è stato tutt'altro che rose e fiori:

"Dori Ghezzi? La vita è spesso quello che accade dietro la facciata pubblica. Non è tutto oro quello che vediamo in superficie. In un’intervista dell’anno scorso, mentre ero chiusa nella Casa del Grande Fratello, parlava di pace in famiglia… Certe cose non le devi dire, le devi fare. Dopo la convivenza con mio padre, con cui non finì bene, ho fatto la nomade. L’ultimo mese, a casa con Dori. Mi diceva: “Non ti preoccupare, ti prendo io in affidamento”. Un giorno l’assistente sociale mi comunica che dalla mattina dopo sarei dovuta entrare in istituto. Non ho ben capito cosa sia successo".