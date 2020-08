Cecilia Rodriguez, dal testo di una canzone la frecciata ad Ignazio Moser?

Di Marco Salaris domenica 30 agosto 2020

L'ex gieffina mentre canta un brano che porta il riferimento di un...tradimento!

Cecilia Rodriguez torna a far parlare di sé e dei rapporti con Ignazio Moser. Innanzitutto dove eravamo rimasti? Ricordiamo che la bella argentina ed Ignazio Moser, secondo voci sempre più insistenti, non starebbero più insieme da tempo per causa della gelosia che si sarebbe accentuata durante il lungo periodo di lockdown che i due hanno vissuto fianco a fianco.

Moser si è dedicato a progetti lavorativi in Spagna a Lisbona e - diverse settimane fa - a qualche breve periodo di vacanze in Sardegna, tra cui una serata in discoteca con l'amico Andrea Damante e la conclusione in compagnia della sorella. Cecilia ha continuato la sua estate in famiglia, attorniata dall'affetto dei parenti oltre che da suo fratello Jeremias e dalla sorella, Belen.

Arriviamo a oggi: nelle scorse ore 'Chechu' è stata protagonista di un instagram story pubblicata da Belen a bordo di una barca. Mentre si divertiva cantando un brano del rapper Ozuna intitolata Se preparò, un passaggio del testo (tradotto dallo spagnolo all'italiano) richiama ad un certo punto il tema del tradimento: "Perché il suo ragazzo la tradiva" canta auto interrompendosi poi: "Ma possiamo cantare un'altra canzone?" mentre Belen non riesce a trattenere le risate.

Ci sarà qualche allusione? Da sottolineare che c'è chi ha pensato pure ad un presunto riferimento alla situazione tra Belen e Stefano de Martino, anche loro freschi di rottura.