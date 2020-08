Davide Mengacci: "Ho tenuto uno squaletto baby"

Di Sebastiano Cascone domenica 30 agosto 2020

La grande passione per i cani e gli squali di Davide Mengacci

Davide Mengacci, padrone di casa (assieme ad Anna Moroni) di 'Ricette all'italiana', dal lunedì al sabato alle 11:20, su Rete4, ha confidato, a 'TvMia', il segreto per restare in perfetta linea e resistere alle tentazioni del cibo. I suoi cagnolini, Pedro e Nat, lo aiutano a mantenersi sempre in forma:

"Con Nat, un meticcio orfanello, vado sempre a correre. E’ merito suo se a Ricette all’italiana mi mostro in linea. Cerco di trattare i miei amici animali il meglio possibile. Perché voglio che anche loro, come me, siano sempre in forma...".

L'amatissimo presentatore Mediaset, nel corso dell'intervista, ha rivelato una singolare passione:

"Ho tenuto uno squaletto baby. Mi riconosceva, si avvicinava al vetro, prendeva il cibo dalle mie mani. Poi è diventato troppo grande e l’ho donato ad un acquario pubblico".

Ricette all'italiana va alla ricerca delle buone ricette della nostra cucina e delle curiosità più suggestive del nostro Paese con una grande novità! I due conduttori presenteranno in ogni puntata un menù pensato ad hoc per i telespettatori e prepareranno manicaretti a quattro mani. In chiusura, infine, i consigli di bellezza e benessere di Gianluca Mech. Le due inviate della trasmissione, Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio racconteranno i territori italiani, di regione in regione, attraverso il loro viaggio e la loro curiosità.