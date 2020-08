Martina Nasoni: "La musica è nel mio destino"

Di Sebastiano Cascone domenica 30 agosto 2020

La svolta di Martina Nasoni dopo la vittoria al Grande Fratello

Martina Nasoni, ultima vincitrice del 'Grande Fratello Nip', ha le idee ben chiare sul proprio futuro lavorativo. L'ex gieffina, infatti, ha intenzione di sfondare nel mondo della discografia italiana incidendo il suo primo disco. A 'TvMia', l'ex concorrente del reality di Canale 5 e opinionista di Barbara d'Urso, ha affidato queste prime dichiarazioni sulla sua svolta professionale:

"Un anno dopo il Grande Fratello, finalmente ho trovato la mia strada. Voglio affermarmi come cantante. La musica è nel mio destino, fin da piccola ho sempre cantato. Se sono triste ma anche se il cuore mi scoppia di gioia".

Martina sogna in grande e spera, un giorno non troppo lontano, di calcare il palco dell'Ariston in qualità di affermata interprete:

"Magari un giorno parteciperò al Festival di Sanremo con il microfono in mano per cantare una canzone tutta mia".

Irama, nel 2019, ha portato a 'Sanremo', 'La ragazza con il cuore di latta', pezzo ispirato alla storia della Nasoni (che soffre di un disturbo cardiaco congenito che l'ha costretta a subire vari interventi).

Dal punto di vista sentimentale, la ragazza è ancora single dopo la relazione con Daniele Dal Moro, conosciuto all'interno della casa di Cinecittà e la breve frequentazione con Matteo Guidetti, ex corteggiatore di 'Uomini e Donne'.