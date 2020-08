Caterina Balivo: sei anni di matrimonio con Guido Maria Brera (foto)

Di Sebastiano Cascone domenica 30 agosto 2020

I sei anni di matrimonio di Caterina Balivo e Guido Maria Brera

Nelle scorse ore, Caterina Balivo ha dedicato, sul proprio account Instagram, un post al marito Guido Maria Brera per festeggiare un importante traguardo, i sei anni di matrimonio. L'ex conduttrice di 'Vieni da me', ed il manager finanziario, infatti, si sono giurati amore eterno il 30 agosto 2014 a Capri con rito civile (dopo 4 anni di fidanzamento). Hanno due figli Guido Alberto (8 anni) e Cora (3).

Ecco il dolce pensiero della presentatrice campana postato sui social in occasione del sesto anniversario di nozze:

Oggi, la Balivo ha registrato una serie di Instagram Stories sul tema: "Come festeggiamo l'anniversario... Taglio le pesche per tutti. Che fatica. Grazie a tutti per gli auguri. Sei anni di matrimonio sono tanti, dieci anni che stiamo assieme... Ora mia mamma potrebbe dire: 'Io sono sposata dal 1977 con tuo padre'".

Brera, interpellato dalla moglie durante il barbecue ("Come è essere mio marito?!") ha risposto: "Siamo al giro di boa".