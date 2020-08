Flavio Briatore, la dedica al figlio Nathan: "14 giorni passano veloci"

Di Sebastiano Cascone sabato 29 agosto 2020

Il primo post di Flavio Briatore su Instagram dopo l'uscita dall'ospedale San Raffaele di Milano

Fabio Briatore, dimesso, stamattina, dall'Ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ha dedicato il suo primo pensiero al figlio Nathan Falco. L'imprenditore, che passerà il periodo di quarantena a casa dell'amica Daniela Santanchè, è molto triste perché, come prevede il protocollo, non potrà vedere il bambino per 14 giorni.

Nel giro di poche ore, il post ha superato i 35mila like. Anche l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, in questo momento assai difficile, gli ha fatto sentire la propria vicinanza per una pronta guarigione.

Come riporta l'agenzia di stampa 'Ansa', il proprietario del Bilionaire, prima di varcare il cancello della casa milanese della senatrice di Fratelli d'Italia, in corso Vercelli, ha scambiato qualche parola con i fotografi ed i giornalisti:

"Non avvicinatevi, attenzione che vi attacco tutto" ha risposto in maniera piuttosto sarcastica. Come sta? "Bene, bene" ha risposto l'imprenditore, con indosso la mascherina e in testa un cappellino, scendendo dall'auto, prima di infilarsi nel cancello dell'abitazione.