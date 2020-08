Chiara Ferragni: "Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay"

Di Massimo Galanto sabato 29 agosto 2020

La presa di posizione su Instagram di Chiara Ferragni, in difesa dell'amore omosessuale

"Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay". Chiara Ferragni è in vetta alle tendenze su Twitter per aver scritto questa frase come incipit di un commento su Instagram. L'influencer ha replicato a distanza ad alcune parole pronunciate da un ragazza, critica nei confronti della possibilità che i bambini possano vedere dei cartoni animati "dove insegnano che l'omosessualità è normale".

Il riferimento sembrerebbe essere al nuovo film di animazione Onward ambientato in un mondo suburbano di fantasia. Nella pellicola, prodotta da Disney-Pixar, uscita il 19 agosto e ancora nelle sale, ad un certo punto appare una poliziotta da un occhio solo, Officer Specter, che, parlando con altri personaggi, fa sapere di avere una compagna. Ma, secondo alcuni utenti, il focus del discorso della ragazza che ha qualche decina di migliaia di follower su Instagram, potrebbe essere la serie tv Disney The Owl House, nella quale la protagonista è una ragazzina apertamente bisessuale.

Ecco quanto scritto, in versione integrale, dalla moglie di Fedez: