Jessica, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone sabato 29 agosto 2020

Grazie al sempre informato Vicolodellenews.it, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni che riguardano le puntate inedite di 'Uomini e Donne', in onda partire dal prossimo 7 settembre 2020, alle 14:45 su Canale 5. Ieri, venerdì 28 agosto 2020. Nel corso della seconda registrazione della nuova stagione, è stata presentata la nuova tronista, Jessica, che condividerà l'ambitissima poltrona rossa con Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Sophie. Conosciamola meglio:

Jessica vive in provincia di Roma, ha 29 anni e un figlio di 5. Proviene da una famiglia con storia complicata: se ne è andata di casa presto trasferendosi a Milano con pochi euro in tasca, dormendo le prime notti in stazione. Odiava il papà, voleva vederlo soffrire, ma ora sta recuperando un rapporto affettuoso con lui dimostrando di essere un bravo nonno con il figlio. Fa la tatuatrice e da poco ha iniziato a lavorare alle Poste. Vuole qualcuno che l’aspetti la sera a casa quando rientra da lavoro, ora c’è solo il figlio ad attenderla. Si presta a fare foto per alcune riviste perché le serve guadagnare qualche soldo in più. Non sembra bellissima, è molto magra, ma han fatto vedere alcuni suoi scatti in bianco e nero ed ha un volto molto particolare che si presta bene alla fotografia.