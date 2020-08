Sophie, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Di Sebastiano Cascone sabato 29 agosto 2020

La nuova tronista di Uomini e Donne si chiama Sophie

Grazie al sempre informato Vicolodellenews.it, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni che riguardano le puntate inedite di 'Uomini e Donne', in onda partire dal prossimo 7 settembre 2020, alle 14:45 su Canale 5. Ieri, venerdì 28 agosto 2020. Nel corso della seconda registrazione della nuova stagione, è stata presentata la nuova tronista, Sophie, che condividerà l'ambitissima poltrona rossa con Jessica, Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Conosciamola meglio:

Sophie ha 18 anni, Maria De Filippi ha detto che è la più giovane tronista che ha mai avuto in tutte le edizioni del programma. Nella vita ha fatto già molta esperienza su tutto, è serena, non le è mai mancato nulla soprattutto l’affetto dei genitori. I suoi sono separati, la madre è più come un’amica complice. Con il padre il rapporto è meno stretto ma vanno in vacanza insieme, lui è il suo compagno di viaggi ideale. E’ molto geloso e pensa che dovrebbe rimanere a casa tutte le sere. Ha avuto una sola storia durata circa 6 mesi, poi è stata tradita e quindi non si fida più degli uomini. Fa la modella per Chiara Ferragni, nel suo showroom di Milano, ma sogna di lavorare nello studio dentistico di famiglia. Ha già deluso la mamma una volta perdendo un anno di scuola, ma ora vuole iscriversi all'università. Uno dei tentatori le ha scritto dicendo di aver qualcosa in comune con lei: è un dentista.