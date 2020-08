Veronica Gentili: "Mi piacerebbe avere una bambina"

Di Massimo Galanto sabato 29 agosto 2020

La conduttrice di Stasera italia estate è fidanzata da 7 anni con uno sceneggiatore: "Tra di noi va tutto alla grande"

"Nonostante questo sia il nostro settimo anno insieme, per tradizione quello della crisi, tra me e il mio fidanzato va tutto alla grande. Anzi, stare soli, lontani dal rumore che di solito non ci permette di riflettere su noi stessi, ci ha fatto molto bene". Così Veronica Gentili a Confidenze, parlando dell'estate trascorsa a Roma con il compagno, che si chiama Massimo e che fa lo sceneggiatore.

La giornalista, con un passato da attrice, è attualmente impegnata su Rete 4 con la versione estiva di Stasera Italia. Per questo motivo, non ha potuto trascorrere l'estate in vacanza, che però ha detto di volersi concedere, anche se solo per pochi giorni, a fine settembre, allorquando riprenderà ad andare in onda soltanto nel weekend.

La Gentili ha ammesso che "è da un po' che mi piacerebbe avere un bambino, ma vorrei una femmina":