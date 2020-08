Teresanna Pugliese negativa al Covid-19 (foto)

Di Sebastiano Cascone sabato 29 agosto 2020

La foto del referto di Teresanna Pugliese che attesta la sua negatività al Covid-19

Nelle scorse ore, Teresanna Pugliese, sul proprio account Instagram, ha postato il referto con l'esito del tampone effettuato al rientro dalle vacanze in Sardegna. L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip' è risultata negativa al Covid-19.

Ha scelto di postare il risultato dell'esame per mettere a tacere tutte le malelingue degli ultimi giorni:

"Questa è la dimostrazione di come si altera e trasforma la realtà in un niente! Ho fatto il test al mio rientro e per non fare spettacolo su questa situazione ho preferito non rendere pubbliche le cose e speculare sulla mia posizione. Ma oggi sono costretta a farlo perché addirittura la gente pensa che me ne vada in giro ad infettare il prossimo. Ma si può essere vittima di un sistema del genere solo perché qualche miserabile vive dietro una tastiera avvelenata?! Rischiando di colpire profondamente anche chi non ha prove e può rimetterci i sentimenti ed essere piegato moralmente?! In che mondo viviamo? Dove andremo a finire se siamo così pronti a seguire una notizia e un capo branco senza fede e dignità?! Invece di fare gli autori dei fumetti, andate a fare qualche opera di bene, portate rispetto per chi questo virus lo sta combattendo... per chi sta soffrendo e ha già sofferto... state facendo uno show tragico solo per nutrire ego e followers. Vergogna e che Dio vi assista...".