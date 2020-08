Ballando con le stelle 2020, Tullio Solenghi: "La danza classica mi ha sempre incantato"

Tullio Solenghi pronto a debuttare sulla pista da ballo di Ballando con le stelle 2000

Tullio Solenghi sarà uno dei protagonisti assoluti della nuova edizione di 'Ballando con le stelle', in partenza sabato 12 settembre, in prima serata, su Canale 5. Alla vigilia del debutto, l'attore, intervistato dal settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, non trattiene la gioia per quella che potrebbe essere un'esperienza professionale ed umana davvero entusiasmante:

"Mi butto in questa nuova avventura con la determinazione di fare nel miglior modo possibile..."

Solenghi è fermamente convinto che lo show del sabato sera di Rai1 debba andare avanti con le dovute accortezze per evitare il contagio da Coronavirus tra vip, insegnanti e tutto il resto della produzione del programma di Milly Carlucci:

"Seppur con le giuste e dovute precauzioni che avremo, è importante che ci sia un ritorno a qualcosa che rappresenta un sorriso per dimenticare tutto il negativo che abbiamo alle spalle...".

Il poliedrico artistico è sempre rimasto affascinato dal mondo del ballo:

"La danza poteva essere uno dei tanti sogni della mia vita... Quella classica, poi, mi ha sempre incantato... L’attore completo dovrebbe anche saper cantare e ballare..."

Sarà in gara con Maria Ermachkova.