Coronavirus, Flavio Briatore domani sarà dimesso dall'ospedale San Raffaele

Domani mattina Flavio Briatore lascerà l'ospedale San Raffaele dove è ricoverato, positivo al Covid, da alcuni giorni. A comunicarlo è proprio la struttura ospedaliera con una nota ufficiale:

L'IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2.

Intervistato da La Stampa, l'imprenditore del Billionaire, ha assicurato che nel suo locale "abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone". Quindi ha aggiunto:

Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate. Per tacere di altri comportamenti.