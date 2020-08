Giulia Salemi: "Francesco Monte? Non ci sentiamo più"

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

Giulia Salemi è ancora single dopo l'addio a Francesco Monte e qualche breve frequentazione estiva

Giulia Salemi, intervistata dal settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha parlato nuovamente della sua storia con Francesco Monte, nata, nel 2018, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip' e terminata dopo qualche mese. La giovane influencer non ha alcun rimpianto sul tempo investito in questa storia d'amore:

"Ne è valsa la pena e non mi pento di nulla. È nata in un contesto surreale, per un po’ ha resistito anche fuori. Ma un rapporto di coppia è bello quando una donna si sente speciale e unica. Comunque, non ci sentiamo più".

L'ex gieffina, da milioni di followers su Instagram, dopo tante fregature, sogna di incontrare un uomo che la sappia corteggiare come i vecchi tempi:

"Sono un po’ all'antica, credo che l’uomo dovrebbe corteggiarti. Ora col web sono molto diretti e cerco sempre di fare lo slalom tra chi sembra più interessato al fatto di frequentare il personaggio Salemi che la persona"

Giulia, ad oggi, non è impegnata sentimentale ma non ha perso le speranze di poter ricredersi sull'universo maschile:

"Sono single, ho avuto qualche frequentazione recente, ma niente di importante. Per molto tempo ho cercato la felicità nell'attenzione maschile, invece non siamo principesse da salvare, ho deciso di essere il mio Principe

Azzurro. Con un po’ di spensieratezza estiva, però, chissà..."