Ballando con le stelle 2020, Veera Kinnunen: "Sono felicissima. Sto molto bene"

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

Nuovo amore in vista per Veera Kinnunen di Ballando con le stelle?

Dopo l'addio allo storico fidanzato, Stefano Oradei e al breve flirt per Osvaldo, Veera Kinnunen, storica insegnante di Ballando con le stelle, ha deciso di mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata lasciandosi alle spalle ogni tipo di pettegolezzo. La danzatrice, intervistata dal settimanale 'Visto', ha confessato di star vivendo un periodo felice della propria esistenza:

"Sono felicissima [...] Sto molto bene, è tutto".

Lo scorso anno, la ballerina svedese è finita, a suo malgrado, in un turbine mediatico per via di un triangolo amoroso che nulla ha a che fare con la propria professione dentro e fuori dal programma del sabato sera di Milly Carlucci:

"Io sono una persona estremamente riservata e a chi dice che ho scelto un mestiere sbagliato rispondo che capisco benissimo le attenzioni del pubblico, lavorando in tv. Ma non amo quando si parla di me per motivi che non sono strettamente professionali. Soprattutto quando vengono dette o scritte falsità. Poi per indole non sono una di quelle persone che si mette a smentire: non mi appartiene. Ma questo non significa che io non venga ferita. Vorrei poter dire che i pettegolezzi non mi toccano, invece no. Soprattutto perché riguardo alle donne vengono dette con molta più facilità".