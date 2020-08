Eliana Michelazzo ricoverata d'urgenza all'ospedale: tutti i dettagli

Di Marco Salaris venerdì 28 agosto 2020

Secondo quanto riferisce l'AdnKronos le condizioni si sarebbero aggravate nelle ultime ore.

Solo poco più di 24 ore fa la notizia: Eliana Michelazzo risultata positiva al Covid-19. A distanza di un solo giorno arriva il serio aggiornamento direttamente da un flash dell'AdnKronos battuta oggi, 28 agosto, in tarda mattinata: l'ex corteggiatrice ed ex manager di Pamela Prati è stata trasportata d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma in seguito ad un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Alla stessa agenzia di stampa ha raccontato di essere stata la sera di ferragosto al Billionaire di Flavio Briatore, in Sardegna, rivelando dei dettagli che nulla facevano presagire al rispetto delle misure anti-contagio.

Eliana Michelazzo dopo aver saputo dell'esito positivo al tampone era entrata in isolamento nella sua abitazione in attesa della scadenza dei 14 giorni, come da protocollo.