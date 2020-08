Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma si è fatta il lifting e ha litigato con Nicola

Di Fabio Morasca venerdì 28 agosto 2020

Le discussioni tra Giovanna e Sammy e Pamela e Enzo e i nuovi tronisti: le anticipazioni della prima registrazione.

Giovedì 27 agosto 2020, si è svolta la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni sono state pubblicate dal sito Vicolo delle News.

In uno studio rinnovato, con il ritorno del pubblico posizionato dietro i troni e gli opinionisti e dietro la conduttrice, i protagonisti della prima registrazione hanno riguardato sia il Trono Classico che il Trono Over.

La registrazione è iniziata con il blocco dedicato a Gemma che, durante quest'estate, ha litigato con Nicola. Gemma, in studio, ha conosciuto un nuovo corteggiatore e ha parlato del lifting al quale si è sottoposta nel luglio scorso, motivo per il quale non si sarebbe fatta vedere più da Nicola. Quest'ultimo ha accusato Gemma di non averlo più voluto incontrare ma Gemma ha replicato, dicendo che Nicola non si è mai realmente avvicinato a lei. Gemma l'ha anche accusato di averle mandato messaggi non scritti da lui. Valentina ha ballato con Nicola e Gemma si è arrabbiata con lei, accusandola di averci provato con Nicola durante quest'estate.

Anche Giovanna e Sammy hanno partecipato alla prima registrazione, parlando della loro storia naufragata poco tempo dopo la scelta.

Giovanna ha esordito, dicendo che, tra loro, non c'è mai stata una vera storia. A Sammy, invece, ha dato molto fastidio il fatto che Giovanna si sia lamentata di una foto, presente in casa di lui, ritraente il figlio e la madre di suo figlio e, quindi, la sua ex compagna.

Giovanna ha accusato Sammy di averle detto di sì soltanto per motivi economici. Sammy ha accusato Giovanna, invece, di atteggiarsi a "Chiara Ferragni" e l'ha invitata anche a ringraziarlo per non aver tirato la loro storia troppo per le lunghe. Maria De Filippi, non vedendo speranza di chiarimento tra i due, ha interrotto il confronto.

Poco dopo, anche Pamela ed Enzo hanno litigato pesantemente in studio. Pamela, tornata a Uomini e Donne per cercare un altro uomo, ha subito accusato Enzo di non essere single e di non poter, quindi, prendere parte al programma. Tra loro, sono volate parole forti e accuse pesanti. Tina Cipollari si è mostrata decisamente critica nei riguardi di Pamela, accusandola di essere maleducata, di essere ossessionata da Enzo e di avere manie di persecuzione. Pamela ha lasciato lo studio tra i fischi del pubblico.

I tronisti scelti dal pubblico, invece, sono Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Anche Davide Blanda, però, è rimasto nel programma perché Roberta gli ha proposto di conoscersi.

Sono state presentate anche due troniste donne, Jessica e Sofia. I corteggiatori possono comunicare con loro tramite un telefonino.