Temptation Island 8, Speranza e Alberto quarta coppia ufficiale (video)

Di Marco Salaris mercoledì 26 agosto 2020

Speranza e Alberto fra le coppie dell'ottava edizione di Temtpation Island.

Cresce l'attesa per l'ottava edizione di Temptation Island in onda a settembre su Canale 5. Per l'occasione è andato in onda un altro dei promo di introduzione per le coppie che affronteranno il viaggio nei sentimenti lungo 21 giorni. Oltre ad Anna e Gennaro, Carlotta e Nello e Nadia e Antonio arriva la quarta coppia formata da Speranza e Alberto, fidanzati da 16 anni.

Alberto, 32 anni da Napoli: "Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché dopo tutti questi anni non m'immagino ancora un futuro insieme a Speranza, perciò mi chiedo se lei è la persona giusta"

Le dichiarazioni di Speranza: "Io non volevo partecipare assolutamente perché ho paura di perderlo, è stato lui a convincermi. Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie, però il sentimento me l'ha sempre fatto giustificare"