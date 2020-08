Samuel Peron positivo al Covid-19. Aveva lavorato in Sardegna

Di Giulio Pasqui mercoledì 26 agosto 2020

Il ballerino era il direttore artistico degli spettacoli di un hotel a Porto Qualtu.

Le prove di Ballando Con le Stelle sono state sospese. Infatti un ballerino della trasmissione, Samuel Peron, è risultato positivo (ma asintomatico) al tampone. In un primo momento sembrava che anche la sua partner, Rosalinda Celentano, fosse positiva, ma la notizia si è rivelata senza fondamento.

Milly Carlucci ha commentato la notizia sui social del programma che sarebbe dovuto partire (o partirà) il 12 settembre:

"Tutti noi avevamo iniziato le prove dopo aver eseguito tutti il tampone rapido che ha rilevato la negatività di tutto il cast, produzione, redazione e gruppo autorale. Ogni settimana tutti noi ripetiamo il test e nella seconda tornata di test, effettuati lunedì pomeriggio, il nostro ballerino Samuel Peron è risultato positivo al tampone rapido, ma per fortuna è asintomatico. Samuel ha lavorato questa estate in Sardegna e vedremo che ci dirà la situazione. A questo punto le prove sono state precauzionalmente sospese per 48 ore. Per fortuna Rosalinda Celentano, partner di ballo di Samuel, è risultata negativa e qualunque voce diversa è assolutamente infondata. Oggi giornata di tamponi molecolari per tutti, compreso Samuel, che da questo esame più approfondito verrà nuovamente monitorato".

Samuel Peron aveva trascorso alcuni giorni a Poltu Quatu, in Sardegna, dove ha ricoperto il ruolo di direttore artistico negli spettacoli serali del Grand Hotel. "Lui forse in Sardegna non doveva proprio andarci", ha commentato Guillermo Mariotto all'AdnKronos.