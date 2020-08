Temptation Island 8, Anna e Gennaro terza coppia ufficiale (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 26 agosto 2020

Oggi, mercoledì 26 agosto 2020, è stata ufficializzata la terza coppia che prenderà alla prossima edizione di 'Temptation Island' in partenza a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Si tratta di Anna e Gennaro. Conosciamoli meglio attraverso le prime dichiarazioni raccolte nella clip di presentazione, postata, qualche ora fa, sull'account Instagram del programma:

Anna: "Ho 26 anni e sono fidanzata da Gennaro da sei anni. Ho deciso di scrivere a Temtpation Island, perché dopo vari tiri e molla, penso sia arrivata il momento di dare una svolta alla nostra relazione. Da fuori tutti pensano che lui sia il ragazzo perfetto ed io la cattiva. Ma, in realtà, ha dei lati caratteriali che, per me, sono diventati intollerabili.

Gennaro: "Io sono innamorato di Anna, le ho chiesto anche di sposarmi ma mi ha detto no. Anche se ha scritto lei al programma forse potrebbe essere un'opportunità per capire se mi ama o no".