Crisi Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser: gelosia dietro la rottura, i nuovi retroscena

Di Marco Salaris mercoledì 26 agosto 2020

L'amore è ancora forte tra i due, ma la situazione è molto tesa. Pericolo di rottura totale nella coppia?

L'estate sta finendo, ma è sempre più verso la fine anche il rapporto fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo quasi 3 anni di fidanzamento. Giungono novità sul fronte delle motivazioni che avrebbero portato all'incrinatura della quale vi stiamo parlando da qualche settimana, a rivelarle è il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Al centro di tutto ci dovrebbero essere due punti fermi: la gelosia e la convivenza forzata data dal lockdown di mesi fa. Due caratteri che sarebbero entrati in collisione, portandoli all'allontanamento.

Giorni fa Parpiglia ha riportato notizia di impegni lavorativi per Ignazio in Spagna, a Lisbona. Ebbene, la prima novità e che questi stessi impegni si sono prorogati per qualche giorno, al termine del quale si trasferirà dalla sorella per concludere le vacanze: "Nel frattempo ha silenziato i social e dal 16 agosto non pubblica alcuna immagine (almeno fino a questo momento)" scrive.

Moser sarebbe ancora innamorato di Cecilia ma il nodo da sciogliere si chiama, appunto, gelosia, un difetto che non si riesce a tenere a bada, ragion per cui il figlio del ciclista Francesco avrebbe pensato di prendersi una pausa e 'staccare' dalla vita di coppia. Una decisione che ha portato scompiglio, tanto da mandare in deriva i rapporti.

Per Cecilia situazione e ambiente totalmente diverso: lei si trova in casa con suo fratello Jeremias e la fidanzata. Su Instagram continua a pubblicare scatti in pose sexy, ma attenzione! Ignazio avrebbe messo gli occhi su una modella, Caterina M Bernal. Lui, poco tempo fa pizzicato in Costa Smeralda con Andrea Damante (orfano della sua Giulia de Lellis), si sarebbe avvicinato alla bella Caterina e, per non farsi mancare nulla, le avrebbe riempito il profilo Instagram di like e ciò ha provocato ancora più divisione tra Ignazio e Cecilia.

Nonostante tutto i sentimenti dei due ragazzi sono ancora vivi, la storia avrà un lieto fine?