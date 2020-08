Grande Fratello Vip, Antonella Elia opinionista. Fabio Testi: "Si era capito che era protetta"

Di Massimo Galanto martedì 25 agosto 2020

L'attore commenta la 'promozione' voluta da Alfonso Signorini dell'ex coinquilina al Gf Vip

Alfonso Signorini ha scelto Antonella Elia come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip, al via a settembre su Canale 5, in coppia con Pupo e al posto di Wanda Nara.

Tale decisione è stata commentata da Fabio Testi, che con la Elia ha condiviso la partecipazione alla scorsa edizione del reality prodotto da Endemol Shine Italy. L'attore, intervistato dal settimanale NuovoTv ha notato:

Sin dalla prima puntata quando Alfonso l’ha chiamata ‘soldato Elia’ e lei gli ha risposto ‘Agli ordini signor generale’ si era capito che tra loro c’era un accordo e che lei era protetta.

Secondo Testi, la Elia, reduce da Temptation Island, "predominerà anche su Pupo, gli dirà di stare zitto perché non capisce niente e la butteranno sul battibecco". Per la cronaca, anche Antonio Zequila aveva commentato non senza una punta di veleno la promozione ad opinionista della ex compagna di avventura nella Casa di Cinecittà con la quale durante il programma non erano mancate discussioni e liti: