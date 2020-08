Aida Yespica positiva al Covid-19

Di Sebastiano Cascone martedì 25 agosto 2020

Anche Aida Yespica positiva al Coronavirus

Si allunga la lista dei vip che, rientrati dalle vacanze in Sardegna, si sono sottoposti al tampone per verificare la positività (o meno al Coronavirus). Dopo Federico Fashion Style, Antonella Mosetti, Andrea Zenga, Nilufar Addati, Vittoria Deganello, Andrea Melchiorre, Daniele Schiavon, Ilaria Gallozzi, Beatrice De Masi, Giulia Latini anche Aida Yespica, sul proprio account Instagram, ha rivelato di aver contratto il virus. Ecco le sue parole:

"Ciao ragazzi volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al COVID-19!! per fortuna sto bene sono ASINTOMATICA,spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo, mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE... a presto un bacio a tutti voi💋❤️🙏 #covid19"

La showgirl venezuelana, sui social, ha avuto l'affetto di amici, conoscenti, parenti e fan. Non è mancato la vicinanza emotiva del fidanzato Geppy Lama che le ha scritto: "Forza amore".