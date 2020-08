L'ex tronista Sara Shaimi va a convivere con Sonny di Meo? Arriva lo stop

lunedì 24 agosto 2020

L'ex tronista invita il suo fidanzato a vivere sotto lo stesso tetto tramite una lettera ma...incassa il 'no'

Sara Shaimi è stata fra le ultime troniste protagoniste di Uomini e Donne. Il suo percorso nel programma è stato congelato suo malgrado per via dell'emergenza Coronavirus, tanto da ritrovarsi catapultata direttamente nella scelta che è andata in onda nell'ultima puntata del programma di Maria de Filippi trasmessa ad inizio giugno 2020.

La sua scelta è ricaduta su Sonny di Meo e ad ora il rapporto sembra andare avanti a gonfie vele come conferma in un'intervista al settimanale DiPiù:



Sono pochi mesi che stiamo insieme ma vivendo così lontani è difficile conoscerci bene, poi abbiamo tutti e due quasi trent’anni e non è più tempo per fare i fidanzatini che si vedono nei fine settimana.

Dunque si fa proprio sul serio, ed è forse su questo particolare che Sara vuole puntare, tanto da rivolgersi direttamente al suo fidanzato con un chiaro messaggio:



Mi piacerebbe vivere con te un rapporto più stabile, condividere la quotidianità insieme, cosa che, come ben sai, non ho mai fatto con nessuno, perché ho sempre vissuto da sola.

In una sola parola: convivenza. I primi passi sono stati fatti, dalle frequentazioni sempre più assidue, alla conoscenza delle rispettive famiglie. Già da tempo l'affiatamento della coppia aveva fatto pensare alla possibilità di un altro passo importante nel loro rapporto, ma Sonny sembra non voler premere il piede sull'acceleratore, anzi, nella risposta alla lettera della persona che potrebbe essere la donna della sua vita, vivere sotto lo stesso tetto per ora è solo fantasia:



Ci stiamo ancora conoscendo, abbiamo appena cominciato a viverci e a differenza di te che fai l’assistente di volo e hai un lavoro stabile io ancora mi devo realizzare a livello professionale. Non è che non voglia vivere con te ma al momento devo capire quale strada prendere nella mia vita e voglio concentrare le mie energie per realizzare un grande sogno: aprire un bar o un punto di ritrovo tutto mio.

Conclude come si suol dire 'mettendo le mani avanti' sui futuri progetti insieme:



Sai benissimo quanto io sia determinato, è solo questione di tempo e staremo sempre insieme. Intanto, però, godiamoci questi primi mesi da fidanzatini, mesi davvero speciali.

Riprendiamo le sue parole: "è solo questione di tempo". Tutto è rinviato, quindi. Come l'avrà presa la bella Sara?