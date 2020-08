Belen Rodriguez ed Antonio Spinalbese insieme? La reazione dell'ex fidanzata

Di Sebastiano Cascone lunedì 24 agosto 2020

Chiara, l'ex fidanzata di Antonio Spinalbese, commenta il bacio con Belen Rodriguez

Dopo il bacio, pubblicato questa settimana dal settimanale 'Vero', tutti i fan di Belen Rodriguez fremono per conoscere, in maniera ufficiale, il nuovo fidanzato che corrisponderebbe, secondo i giornali di gossip, a Antonio Spinalbese, hair stylist di un noto salone di Milano. I due neo innamorati hanno trascorso assieme gran parte delle vacanze alimentando, attraverso i social, una vera e propria caccia al tesoro con indizi, depistaggi e qualche conferma.

Il sempre informato VeryInutilPeople, solo qualche ora fa, ha intercettato la reazione dell'ex fidanzata di lui, Chiara, che su Instagram, si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo:

"In tantissimi mi state scrivendo per chiedermi come stia… Sto bene :) Tra me e Anto è finita mesi e mesi fa. Ovvio che non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi nel f*ttuto esplora 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro. Questo in una situazione normale non accadrebbe e dopo una rottura dà parecchio fastidio, ma non posso prendermela con Instagram – Zucky poi ti chiamo e ne parliamo in privato. Per il resto vi assicuro che sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno 💗. Ognuno di noi è unico e speciale a modo suo, non scordatevelo mai. (P.S. adesso gentilmente, se volete evitare di essere mandati a quel paese in cinese, non mandatemi più ‘sti articoli 😂). Vi voglio molto bene, grazie".

Sfogliando il suo album fotografico, solo un anno fa, la ragazza raccontava così la sua storia d'amore: