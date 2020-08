Temptation Island 2020, Nadia ed Antonio prima coppia ufficiale (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 23 agosto 2020

Nadia ed Antonio la prima coppia della nuova edizione di Temtpation Island 2020 targata Alessia Marcuzzi

Oggi, domenica 23 agosto 2020, è stata ufficializzata la prima coppia che prenderà alla prossima edizione di 'Temptation Island' in partenza a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Si tratta di Antonio e Nadia. Conosciamoli meglio attraverso le prime dichiarazioni raccolta nella clip di presentazione, in onda, qualche ora fa, sulla rete ammiraglia Mediaset:

Antonio: "Ho 32 anni. Sto con Nadia da un anno e nove mesi e sono più grande di lei di 10 anni. Sono stato io a chiamare Temptation Island perché, anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta, per me, per costruirci un futuro assieme. Io sono una persona con la testa sulle spalle. Lei è una ragazzina viziata, sta tutto il tempo sul divano con il telefono a non far niente. E a me questo non va bene"

Nadia: "Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva, cucinava. Io sono totalmente l'opposto di questo. Non permetterò a nessuno di cambiare il mio modo di essere. Io sono così".