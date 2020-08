Simona Ventura, struggente dedica ai figli: "Siete sempre stati l'essenza della mia vita"

Di Marcello Filograsso domenica 23 agosto 2020

La conduttrice sui social pubblica una foto di Giacomo, Nicolò e Caterina

Simona Ventura è stata per anni una delle conduttrici di punta dei palinsesti Rai e Mediaset, ma negli ultimi anni i suoi impegni si sono sempre più diradati. Nella prossima stagione televisiva per esempio sarà solo al timone di un talk show che seguirà la messa in onda di Unposted, il film sulla vita di Chiara Ferragni, che verrà trasmesso da Rai2.

La presentatrice di Sanremo 2004 ha dichiarato che avvierà a questo punto della sua vita una carriera da talent scout e produttrice, ma naturalmente senza trascurare gli affetti familiari. Ne è prova uno scatto che Supersimo ha pubblicato su Instagram fotografando i suoi figli Giacomo, Nicolò e Caterina.

La dedica è struggente:



"Mettersi in posa e poi... la risata che arriva spontanea e se possibile, la mamma vi ama ancora di più. Siete sempre stati l’essenza della mia vita e sempre lo sarete. Non scordatevelo mai".

Nicolò e Giacomo sono i figli che la Ventura ha avuto dall'ex marito Stefano Bettarini, sposato nel 1998. Nel 2004 si separano a causa dei tradimenti di lui, mentre nel 2008 divorziano. Nicolò è stato vittima nel luglio 2018 di un pestaggio fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano a causa del quale fu colpito con coltellate, calci e pugni. I quattro giovani imputati furono poi condannati per tentato omicidio.

Caterina è invece la bambina che Simona Ventura ha preso in affidamento nel 2006 quando era appena nata per poi adottarla nel 2014, anche se la 14enne non ha perso i contatti con la madre biologica ("Ha due mamme, ci sono io e la sua madre biologica, è complicato ma possibile", spiegò la conduttrice).

Foto: account Instagram Simona Ventura