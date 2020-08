Andrea Bocelli ha perso il cane, appello sui social

Di Marcello Filograsso domenica 23 agosto 2020

Il tenore e la moglie offriranno una ricompensa a chi riuscirà a trovarlo

Brutta disavventura per uno dei cantanti più amati in Italia e all'estero: Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti hanno pubblicato un appello sui social per la perdita del loro cane nel corso delle vacanze in Sardegna.

Si tratta di un piccolo levriero italiano color beige chiamato Pallina. L'animale si è smarrito nel tratto da Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, fino a Baia Caddinas, nei pressi di Golfo Aranci.

Ha scritto l'interprete:



"Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino, speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti".

Il tenore e la moglie offrono una ricompensa a chi li aiuti a ritrovare il loro cane, ma la notizia ha scatenato le ironie da parte di si era indignato per le parole del cantante sul coronavirus, con Bocelli che a un convegno presso la Biblioteca del Senato in presenza di Vittorio Sgarbi e Matteo Salvini aveva detto di essersi sentito privato della sua libertà durante il lockdown, di averle violate più volte e di non conoscere nessuno che fosse finito in terapia intensiva. Parole gravi che hanno causato un danno di immagine importante per l'artista, che poi ha chiesto scusa.

