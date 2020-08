Chiara Ferragni è incinta? La nuova indiscrezione

Di Fabio Morasca sabato 22 agosto 2020

L'indiscrezione è stata pubblicata sul sito Very Inutil People.

Chiara Ferragni potrebbe essere incinta per la seconda volta.

Il rumor non è affatto nuovo e, nel corso di quest'estate, è già circolato più volte ma una nuova indiscrezione, questa volta, proviene dal sito Very Inutil People.

Stando a questa nuova indiscrezione, infatti, Chiara Ferragni, in vacanza in Sardegna, avrebbe confermato di essere in attesa di un bambino durante una conversazione che è stata intercettata da una fonte vicina al sito Very Inutil People.

A questo punto, non rimane altro che attenderà l'ufficialità da parte della diretta interessata che, come tutti perfettamente sanno, è già madre di Leone, il primo figlio nato dalla storia d'amore con Fedez.

Come già scritto in precedenza, le voci riguardanti una seconda gravidanza dell'imprenditrice e social influencer 33enne vanno e vengono.

Nel maggio scorso, ad esempio, un ciondolo con su scritto "Future Children", presente su una collana indossata da Chiara Ferragni, fece scattare le prime voci. In quel caso, fu Fedez a smentire direttamente.

Circa due mesi fa, invece, un'Instagram Stories condivisa da Fedez alimentò ulteriormente il gossip in questione. In questa storia, infatti, la madre della Ferragni, la scrittrice Marina Di Guardo, esclamò una frase equivoca, rivolgendosi al rapper ("Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te!").

Per non parlare, poi, dei famosi "pancini sospetti" sfoggiati da Chiara Ferragni negli ultimi mesi. In particolare, un vestito indossato dall'imprenditrice, durante la sua partecipazione alla sfilata Cruise di Dior, mise in mostra forme considerate "sospette". Per la cronaca, la Ferragni diede la "colpa" alla particolare cintura indossata in quell'occasione.