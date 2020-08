Vittoria Deganello è positiva al COVID-19

Dopo il post pubblicato ieri da Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sulla propria pagina ufficiale Instagram, anche Vittoria Deganello ha dichiarato di essere risultata positiva al test per il COVID-19.

Di seguito, trovate il contenuto delle Instagram Stories condivise dall'ex corteggiatrice di Mattia Marciano. Tra i sintomi accusati dalla 26enne veronese, troviamo qualche linea di febbre, mal di testa, spossatezza e perdita di olfatto e gusto:

Dati gli innumerevoli messaggi dopo il post che ha fatto Giulia ieri, vi dico che ho fatto anch'io il tampone lo stesso giorno che l'ha fatto Giulia a Roma, appena siamo tornate dalla Sardegna, e sono risultata positiva pure io. Come vedete dalle stories, quindi, sono in isolamento domiciliare. Sto bene, sto abbastanza bene dai, ho qualche sintomo, mi sento molto stanca e debole. Ho avuto un calo dopo il primo giorno che ero anche iperattiva, qualche linea di febbre e un po' di mal di testa. Una cosa che mi è spuntata stamattina, che anche questo è un sintomo abbastanza comune, è che non sento più odori e sapori. Qualsiasi cibo, odore o profumo, niente, non sento assolutamente niente come fosse aria.

Vittoria Deganello ha rivelato di aver già ricevuto qualche critica ma anche dichiarato di aver salvaguardato la salute dei propri cari, amici e familiari:

Non mi sono esposta fino ad adesso perché, come sapete, non racconto sempre la mia quotidianità, sapete come sono fatta. Dopo il post di Giulia, però, mi avete scritto in tanti e vi siete preoccupati, a parte alcuni che mi hanno data dell'incosciente, pensando che io fossi in giro a far festa e che non avessi fatto il tampone, comunque tranquillizzo tutti, non sto mettendo a rischio la vita di parenti, amici o famiglia.