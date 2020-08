Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche incinta? La verità

Di Sebastiano Cascone sabato 22 agosto 2020

Giulia Quattrociocche smentisce le voci di un'imminente gravidanza

Qualche tempo fa, il blogger Amedeo Venza aveva lanciato una bomba su una delle ultime tronista (prima del Covid-19) di 'Uomini e Donne', ovvero Giulia Quattrociocche, uscita dal programma assieme a Daniele Schiavon. La relazione, fuori dal programma è durata poco tempo, ma uno scoop sembra aver riacceso l'attenzione sulla ragazza che, secondo i rumours, sarebbe dovuta essere incinta e presto mamma di un bebè:

"Ragazzi vi ricordate di Giulia Quattrociocche? Lei convive con uomo da tempo ed è incinta. Giulia si lascia con Daniele pochi mesi fa... lei si fidanza con un altro e ora aspetta un bambino... tutto molto strano... comunque auguri e figli maschi!".

Solo qualche giorno fa, il portale VeryInutilPeople ha ristabilito la verità dei fatti, raccogliendo la testimonianza di alcune followers che hanno incontrato Giulia. L'ex protagonista del programma di Canale 5 ha smentito categoricamente la gravidanza:

"Due ragazze, infatti, hanno incontrato l’ex tronista romana a Mirabilandia. Giulia era in compagnia di un ragazzo biondo, molto alto e, stando a quanto dicono le nostre fonti, si tenevano per mano. Scherzando, le nostre follower si sono congratulate con Giulia per la sua gravidanza. La risposta della Quattrociocche però è stata abbastanza chiara: ‘Le abbiamo fatto le congratulazioni per il fatto che fosse incinta. Lei ha detto che era una bufala, una cavolata e si è messa a ridere".

Caso chiuso?!