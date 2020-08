Veronica Maya a Pekin Express con il marito Marco Moraci?

Di Sebastiano Cascone sabato 22 agosto 2020

Il sogno professionale di Veronica Maya

Veronica Maya, vista recentemente in tv, al pomeriggio, su Rai2, con 'L'Italia che fa', intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha affermato che prenderebbe parte, in qualità di concorrente, alla nuova versione di 'Pekin Express', sbarcata su Sky, assieme al marito, il chirurgo Marco Moraci:

"Ho un desiderio in particolare: visto che amo molto viaggiare, sarebbe divertente per me partecipare a Pechino Express insieme a mio marito... Anni fa ne avevamo anche parlato, ma mio marito è ligio alla sua professione e credo che non accetterebbe mai di apparire sul piccolo schermo..."

Oltre alla tv, la conduttrice sarà impegnata sul grande schermo in qualità di attrice:

"Mi rivedrete al cinema a settembre con il film ‘Magari resto’ accanto a Enrico Lo Verso...".

La Maya ed il consorte si sono sposati per ben tre volte: l'ultima volta, con rito religioso, nell'aprile 2019 dopo quello avvenuto ai Caraibi nel 2017 (ma non valido per la legge italiana) e quello civile, all'inizio del 2019. La coppia sta assieme da quasi 10 anni ed hanno avuto tre figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora.

La presentatrice, prima di potersi sposare in Chiesa, ha dovuto aspettare l'annullamento dell'unione con Aldo Bergamaschi a cui è stata legata dal 2005 al 2010.