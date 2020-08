Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5: il commento di Vladimir Luxuria

Di Sebastiano Cascone sabato 22 agosto 2020

I consigli di Vladimir Luxuria per Elisabetta Gregoraci in vista della partecipazione al Grande Fratello Vip 5

Manca ancora l'ufficialità ma Elisabetta Gregoraci potrebbe arricchire la rosa dei concorrenti della quinta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza a settembre, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini. Questa settimana, Vladimir Luxuria (per anni, opinionista della versione nip del programma), attraverso le pagine del settimanale 'Nuovo', ha messo in guardia l'ex signora Briatore (attualmente, in tv, con la kermesse musicale, 'Battiti Live') sulle dinamiche all'interno della casa.

"Sa cosa l’aspetta. Chi accetta di partecipare sa bene a che cosa va in contro, sono rischi che si corrono per rimanere nel mondo dello spettacolo in un periodo non facile […] La scelta di partecipare al “GF Vip 5” va condivisa in famiglia perché mette anche quella sotto i riflettori".

Accetterà i preziosi consigli dell'ex parlamentare?! In queste settimane, il cast del reality Mediaset è ancora in via di definizione. Dopo i no di Nicola Ventola, Giovanni Terzi, Ludovica Pagani ed Eva Grimaldi, potrebbero varcare l'ambitissima porta rossa del loft di Cinecittà, nomi di spicco, come quelli di Flavia Vento (che ha già partecipato a 'La Fattoria' e 'L'Isola dei Famosi'), Fausto Leali (già Mostro de 'Il Cantante Mascherato', Stefania Orlando e la Contessa Patrizia De Blanck (già naufraga dell'Isola Dei Famosi'). Chi sarà il/la prossimo/a?!